Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1307 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1305 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf die Ergebnisse der Zinssitzung der EZB, die am frühen Nachmittag auf dem Programm stehen. Im Mittelpunkt stehen neue Konjunkturprognosen der Notenbank. Es wird damit gerechnet, dass die Erwartungen für die Wirtschaftsleistung der Eurozone vor dem Hintergrund der jüngsten Konjunkturabschwächung gesenkt werden.

Einig sind sich die Beobachter, dass die EZB die Leitzinsen weiterhin auf dem Rekordtief belassen wird. Bis zu den EZB-Beschlüssen und der anschließenden Pressekonferenz von Notenbankpräsident Mario Draghi könnten noch Daten zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone für Impulse am Devisenmarkt sorgen, die am späten Vormittag auf dem Programm stehen./jkr/mis

ISIN EU0009652759

AXC0054 2019-03-07/07:25