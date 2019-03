Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Dürr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Er rechne künftig mit einem aus eigener Kraft nachlassenden Umsatzwachstum, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Investitionen der Autoindustrie seien nach wie vor recht hoch, könnten aber sinken. Der Aktienkurs des Lackieranlagenherstellers sei aber bereits deutlich zurückgekommen, so dass ein Großteil dieser Risiken nun eingearbeitet sei./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2019-03-06/22:27

ISIN: DE0005565204