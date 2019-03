Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des "Frauentages" geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte bei seinen Beratungen am Donnerstag über neue langfristige Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO) für Banken diskutieren. Analysten halten es zudem für sicher, dass der volkswirtschaftliche Stab der EZB seine Wachstumsprognose für das laufende Jahr spürbar senken wird. Weiter geht die Einigkeit unter Analysten über das, was die EZB nach ihrer Ratssitzung mitteilen wird, derzeit nicht. Umstritten ist, ob EZB-Präsident Mario Draghi eine prinzipielle Bereitschaft zu neuen TLTRO bereits am Donnerstag bekunden, ob er welche ankündigen oder sogar schon Details mitteilen wird. Auch dass die EZB unter dem Druck schwacher Konjunkturdaten ihre Aussage zum künftigen Zinskurs ändert, ist alles andere als sicher. Derzeit sagt die EZB, dass die Zinsen "über den Sommer 2019" unverändert bleiben dürften. Zusatz: Oder so lange wie erforderlich. An den Finanzmärkten wird derzeit die Erfordernis eingepreist, die Zinsen bis Mitte 2020 unverändert zu lassen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

AXEL SPRINGER (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum Gesamtjahr 2018 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG Gj Gj18 ggVj Zahl Gj17 Umsatzerlöse 3.191 +4% 5 3.056 EBITDA bereinigt 748 +16% 5 646 Ergebnis nach Steuern 294 -22% 4 378 Ergebnis nach Steuern bereinigt 299 -9% 5 328 Ergebnis je Aktie 2,74 -14% 6 3,19 Ergebnis je Aktie bereinigt 2,77 +7% 6 2,60 Dividende je Aktie 2,11 +5% 5 2,00

PROSIEBENSAT1 (8:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum Gesamtjahr 2018 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG Gj Gj18 ggVj Zahl Gj17 Umsatz 4.011 -2% 9 4.078 EBITDA bereinigt 942 -10% 9 1.050 EBIT 668 -19% 8 820 Ergebnis nach Steuern/Dritten 343 -27% 6 471 Ergebnis nach Steuern/Dritten ber 511 -7% 6 550 Ergebnis je Aktie bereinigt 2,17 -10% 10 2,40 Dividende je Aktie 1,21 -37% 9 1,93

Weitere Termine:

07:00 CH/Lafargeholcim Ltd, Jahresergebnis

07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis und

Dividendenvorschlag (10:00 BI-PK)

07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Knorr-Bremse AG, Jahresergebnis (10:00 Jahres-PK)

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Stada Arzneimittel AG, Jahresergebnis

08:30 DE/Continental AG, ausführliches Jahresergebnis

09:30 EU/EuG, Urteil zum Zugang zu Glyphosat-Studien

10:30 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network, HV

Im Laufe des Tages:

- EU/Kommission, möglicherweise Entscheidung zur Übernahme

von Netzgeschäft und Vertrieb der Innogy durch Eon

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- BMW AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Linde Plc 0.875 EUR Rio Tinto Plc 3,1951 GBP Roche AG 8,70 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 BIP 4Q (3. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj 2. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj 3. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,6% gg Vj 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 221.000 zuvor: 225.000 14:30 Produktivität ex Agrar 4Q annualisiert PROGNOSE: +1,6% gg Vq zuvor: +2,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,7% gg Vq zuvor: +0,9% gg Vq

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2029 Auktion 2,70-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2048 imm Gesamtvolumen von 2,5 bis 3,5 Mrd EUR Auktion 1,00-prozentiger inflationsindexiertet Anleihen mit Laufzeit November 2030 im Volumen von 0,5 bis 1 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2029 Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2034 Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2045 im Gesamtvolumen von 8 bis 9,5 Mrd EUR 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 500 Mio SEK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.767,00 -0,16 Nikkei-225 21.456,01 -0,65 Schanghai-Composite 3.107,00 0,16 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.587,63 -0,28 DAX-Future 11.572,50 -0,43 XDAX 11.574,54 -0,43 MDAX 24.691,47 -0,13 TecDAX 2.643,25 -0,66 EuroStoxx50 3.324,67 -0,08 Stoxx50 3.057,59 0,13 Dow-Jones 25.673,46 -0,52 S&P-500-Index 2.771,45 -0,65 Nasdaq-Comp. 7.505,92 -0,93 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,19 +43

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: "Alles wartet auf die EZB", so ein Marktteilnehmer am Morgen. Je detaillierter EZB-Präsident Mario Draghi neue TLTROs ankündige, desto besser für die Aktienmärkte, sagt er. Besonders Finanztitel aus der Peripherie dürften dann gesucht sein. Gerechtfertigt wären neue langfristige Liquiditätsspritzen, wie einige Marktteilnehmer meinen. Denn sonst würde die Geldpolitik über die Rückzahlungen der auslaufenden Langfrist-Tender deutlich verknappt. Das wirtschaftliche Umfeld sei zuletzt aber wieder schwieriger geworden, die EZB werde die Wachstums- und Inflationsprognosen deshalb senken. Im Vorfeld der EZB-Sitzung sieht es nach ein paar Gewinnmitnahmen aus. Die Vorlagen aus Asien sind - wie die aus den USA - überwiegend etwas leichter. Etwas gebremst wird die Risikobereitschaft vom leicht zulegenden Yen. Daneben könnte zunächst die Berichtssaison für Impulse sorgen.

Rückblick: In einem impulsarmen Handel erreichte der Euro-Stoxx-50 zwischenzeitlich ein neues Jahreshoch. Die Augen waren auf die EZB-Sitzung am Donnerstag gerichtet. Im Mittelpunkt stehe die Frage, ob Draghi eine TLTRO-Runde verkünden werde, hieß es. Der Autosektor büßte 0,9 Prozent ein. Mit dem hohen US-Handelsbilanzdefizit steige die Wahrscheinlichkeit von Strafzöllen gegen die hiesigen Hersteller, hieß es. Die DAX-Werte litten dazu noch unter dem schwachen Ausblick von Schaeffler. Auch Zulieferwerte wie Valeo fielen daher um 2,7 Prozent und Faurecia um 1,9 Prozent. Fiat Chrysler sprangen um 3,6 Prozent nach oben. Hier trieben Aussagen des Konzerns, man sei offen für Allianzen und Fusionen. Kursgewinner waren vor allem Bankentitel aus Südeuropa. Griechische Bankenwerte wie Piräus und National Bank of Greece stiegen um 13 und 7,4 Prozent an. Treiber war weiter die erfolgreiche Platzierung der ersten Staatsanleihe seit der Finanzkrise durch Griechenland am Vortag. Zudem stützte die gesenkte OECD-Prognose, die TLTRO-Maßnahmen der EZB wahrscheinlicher machte. Besonders die Banken der Peripherie wurden als deren Nutznießer gesehen. Entsprechend stiegen besonders Werte aus Spanien und Italien, so Santander, Mediobanca und andere um bis zu 1,9 Prozent. BAT kletterten um 5,2 Prozent und Imperial Brands um 1,4 Prozent. Der Chef der US-Gesundheitsbehörde und erklärte Tabakgegner Scott Gottlieb ging in den Ruhestand.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Auttowerte litten neben den Ängsten vor US-Importzöllen unter einem schwachen Ausblick von Schaeffler, die um 6,2 Prozent fielen. Continental sanken um 1,1 Prozent. VW und Daimler verloren je 1,3 Prozent. Kursgewinner in Europa stellten vor allem starke Bankentitel aus Südeuropa. Deutsche Bank stiegen im Sog der Branche um 1,4 Prozent. Dialog profitierten von guten Geschäftszahlen und stiegen um 2,2 Prozent. Gute Geschäftszahlen gab es auch bei Brenntag, die Titel legten um 3,5 Prozent zu. Das Unternehmen hatte die Prognosen erfüllt und hob die Dividende an. Hellofresh verloren nach Gewinnmitnahmen 3,7 Prozent, der Geschäftsverlust wurde verringert.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft verlief ruhig und unauffällig, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte.

USA / WALL STREET

