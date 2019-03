Essen (ots) - Der britische Star-Geiger Nigel Kennedy will sein Heimatland nach dem Brexit verlassen. "Vielleicht lasst Ihr mich ja nach Berlin ziehen", sagte der 62-Jährige im Interview mit der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Donnerstagsaugabe). Ihm sei es peinlich, Brite zu sein: "Gerade als Musiker gehören wir alle zu einer internationalen Gemeinschaft", man unterscheide dort nicht zwischen Indern und Franzosen, Juden und Heiden.



"Als Musiker lernen wir überall auf der Welt voneinander - und insofern bin ich stolz darauf, ein Bürger Europas zu sein." Er werde aber für Konzerte auf die Insel zurückkehren: "Schließlich kann ich all die Affen dort ja nicht für immer allein lassen, obwohl ich eigentlich nicht länger Bürger eines Staates sein möchte, der von solch einem engstirnigen Denken geprägt ist."



