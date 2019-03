Der Baustoffkonzern LafargeHolcim hat seine Ziele im vergangenen Jahr erreicht. Der Umsatz stieg dank einer höheren Nachfrage nach Zement und Transportbeton um 1,6 Prozent auf rund 27,5 Milliarden Schweizer Franken (24,2 Mrd EUR), wie das Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Auf vergleichbarer Basis lag das Plus bei 5,1 Prozent. Wichtige Treiber waren verstärkte öffentliche Infrastrukturausgaben in Ost- und Mitteleuropa und die Belebung im Wohnungsbau.

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) nahm leicht um 0,4 Prozent auf 6 Milliarden Franken zu, das vergleichbare Wachstum betrug 3,6 Prozent. Hier machte sich auch das Sparprogramm positiv bemerkbar. Unter dem Strich verbuchte der Konkurrent von HeidelbergCement mit 1,5 Milliarden Franken wieder einen satten Gewinn - im Vorjahr hatten Abschreibungen für einen milliardenschweren Verlust gesorgt. Auch bereinigt um Wertberichtigungen erzielte LafargeHolcim erheblich mehr: Der Konzerngewinn stieg um knapp 11 Prozent. Die Dividende soll leicht von 1,98 Franken auf 2,00 Franken erhöht werden.

Konzernchef Jan Jenisch hatte zuvor für 2018 einen Zuwachs beim Umsatz auf vergleichbarer Basis von 4 bis 6 Prozent sowie ein Plus beim bereinigten Ebitda von vergleichbar 3 bis 5 Prozent ausgegeben.

Den Ausblick für 2019 bekräftigte der Baustoffhersteller: Der Konzern geht von einem Anstieg beim Umsatz von 3 bis 5 Prozent und beim Ebitda von vergleichbar mindestens 5 Prozent aus./nas/jkr/mis

