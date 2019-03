FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1C6 XFRA AU000000CTD3 CORPORATE TRAVEL MNGNT 0.112 EUR

32Z XFRA AU000000S320 SOUTH32 LTD 0.060 EUR

C5P XFRA GB00B0KWHQ09 CARETECH HLDGS LS -,005 0.087 EUR

RPH1 XFRA US03486T2024 ANGLO AMER.PL. SP.ADR 1/6 0.079 EUR

2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.157 EUR

BIL XFRA GB00BH0P3Z91 BHP GROUP PLC DL -,50 0.487 EUR

HSI XFRA US4228191023 HEIDRICK+STRUG.INTL DL-01 0.133 EUR

LIN XFRA IE00BZ12WP82 LINDE PLC EO 0,001 0.774 EUR

COY XFRA US8760301072 TAPESTRY INC. DL-,01 0.299 EUR

1HO XFRA GB0007282386 REDROW PLC LS-,10 0.116 EUR

NMN XFRA AU000000MMS5 MCMILLAN SHAKESPEARE LTD 0.211 EUR

IHF XFRA GB00B1N7Z094 SAFESTORE HLDGS LS-,01 0.130 EUR

TOCB XFRA CA8849037095 THOMSON REUTERS CORP. 0.319 EUR