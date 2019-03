FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EVZ XFRA GB00B71N6K86 EVRAZ PLC DL 0,05 0.354 EUR

RZ2B XFRA DE000A1TNHG1 RENA GMBH IS.13/18 0.000 %

OG78 XFRA DE000A0KEYM4 LBBW GLOBAL WARMING 0.160 EUR

WMB XFRA US9694571004 WILLIAMS COS INC. DL 1 0.336 EUR

WP4 XFRA US9487411038 WEING.RLTY INV.DL-,03 SBI 0.349 EUR

UWS XFRA US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.) 0.453 EUR

VFP XFRA US9182041080 V.F. CORP. 0.451 EUR

TXG XFRA US8807791038 TEREX CORP. DL-,01 0.097 EUR

SDA XFRA US81211K1007 SEALED AIR CORP. DL-,10 0.142 EUR

RHO6 XFRA US7711951043 ROCHE HLDG SP.ADR 1/8 0.968 EUR

RIOA XFRA US7672041008 RIO TINTO PLC LS-10 ADR 1 3.755 EUR

RN7 XFRA US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL DL-,01 0.124 EUR

PSE XFRA US7445731067 PUBL. SVC.ENTER. 0.416 EUR

PP9 XFRA US69351T1060 PPL CORP. DL-,01 0.365 EUR

O5Q XFRA US6907421019 OWENS CORNING NEW DL-,01 0.195 EUR

NT4 XFRA US6658591044 NORTHN TRUST CORP.DL1,666 0.531 EUR

NEH XFRA US64110W1027 NETEASE INC. ADR/100 0.425 EUR

MNMA XFRA US5645631046 MANTECH INTERN.CORP. A 0.239 EUR

MGG XFRA US5529531015 MGM RESORTS INTL DL -,01 0.115 EUR

LMO XFRA US5367971034 LITHIA MOTORS INC. A 0.257 EUR

LC1 XFRA US5138471033 LANCASTER COLONY CORP. 0.575 EUR

KMY XFRA US4943681035 KIMBERLY-CLARK DL 1,25 0.911 EUR

ROF XFRA US4937321010 KFORCE INC. DL-,01 0.159 EUR

EP5 XFRA US30214U1025 EXPONENT INC. DL -,0001 0.142 EUR

HQ9 XFRA US45774N1081 INNOPHOS HLDGS DL -,01 0.425 EUR

HRS XFRA US4138751056 HARRIS CORP. DL 1 0.606 EUR

GPT XFRA US3724601055 GENUINE PARTS DL 1 0.675 EUR

8GM XFRA US37045V1008 GENERAL MOTORS DL-,01 0.336 EUR

Y1F XFRA US31847R1023 FIRST AMERN FIN. CORP. 0.372 EUR

CB5 XFRA US2005251036 COMMERCE BANCSHS INC. DL5 0.230 EUR

OGM1 XFRA US19239V3024 COGENT COMMUNIC. DL-,001 0.513 EUR

CLP1 XFRA US18946Q1013 CLP HLDGS LTD ADR/1 HD 5 0.134 EUR

CTX XFRA US1773761002 CITRIX SYSTEMS DL-,001 0.310 EUR

ZZA XFRA US17243V1026 CINEMARK HLDGS INC.DL-,01 0.301 EUR

MX4A XFRA US12572Q1058 CME GROUP INC. DL-,01 0.664 EUR