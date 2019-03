FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FGM2 XFRA LU0616839766 DWS I.-EO HY CORP. LD 4.360 EUR

UNH XFRA US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 0.796 EUR

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

PA9 XFRA US89417E1091 TRAVELERS COS INC. 0.681 EUR

SBTA XFRA US8292261091 SINCLAIR BROADC. A DL-,01 0.177 EUR

OCN XFRA US6819191064 OMNICOM GRP INC. DL-,15 0.575 EUR

OPC XFRA US6745991058 OCCIDENTAL PET. DL-,20 0.690 EUR

NRD XFRA US6556641008 NORDSTROM INC. 0.327 EUR

NFA XFRA US6323471002 NATHAN'S FAMOUS DL-,01 0.221 EUR

LAZ XFRA US5053361078 LA-Z-BOY INC. DL 1 0.115 EUR

KCY XFRA US4851703029 KANS.CIT.SO. 0.319 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR

GDUA XFRA US3737371050 GERDAU S.A. PFD ADR 1 0.024 EUR

GEC XFRA US3696041033 GENL EL. CO. DL -,06 0.009 EUR

FDX XFRA US31428X1063 FEDEX CORP. DL-,10 0.575 EUR

ED9 XFRA US2960561049 ESCALADE INC. 0.111 EUR

DA3 XFRA US2342641097 DAKTRONICS INC. 0.062 EUR

9CF XFRA US1999081045 COMFORT SYST. USA DL-,01 0.084 EUR

COS XFRA US12621E1038 CNO FINANCIAL GROUP INC. 0.088 EUR

C5S XFRA US1248572026 CBS CORP. B DL -,001 0.159 EUR

C5S1 XFRA US1248571036 CBS CORP. A DL -,001 0.159 EUR

ECGF XFRA TH0465010013 ELECTR.GENER. -FGN- BA 10 0.097 EUR

CLP XFRA HK0002007356 CLP HLDGS 0.134 EUR

HVJ2 XFRA LU0236153556 DWS I.-ASIAN S/M CAP LD 0.820 EUR

04M XFRA US75605Y1064 REALOGY HOLDINGS DL-,01 0.080 EUR

JP2 XFRA FI0009006696 POEYRY OYI 0.350 EUR

MTA XFRA FI0009003727 WAERTSILAE 0.240 EUR

FKN0 XFRA LU0363470401 DWS I.-G.+P.MET.EQ. LD 0.230 EUR

TX9 XFRA AU000XINEOA7 TRONOX LTD A 0.040 EUR

SAB XFRA AU000000SHL7 SONIC HEALTHCARE 0.205 EUR

1G4 XFRA US36473H1041 GANNETT CO. INC. DL-,01 0.142 EUR

4BW XFRA US05605H1005 BWX TECHS INC. DL-,01 0.150 EUR

FP7R XFRA LU0649391066 DWS FDS-DWS ZINSEINK. 1.860 EUR

FP77 XFRA LU0767751091 DWS STRATEGIC DEFENSIV.LD 0.360 EUR

FGQK XFRA DE0005318406 DWS STIFTUNGSFONDS LD 0.890 EUR