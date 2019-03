FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CGN XFRA US1255231003 CIGNA CORP. NEW DL 1 0.035 EUR

HVJG XFRA LU0399357671 DWS I.-AFRICA GBP D RD 3.091 EUR

DI48 XFRA LU0425202925 DB PM COMFORT-PRO GLOBAL 0.500 EUR

2DB XFRA US2655041000 DUNKIN BRANDS GR. DL-,001 0.332 EUR

XFRA AU3FN0024543 GOLDMAN SACHS GRP 2021 0.000 %

C8BB XFRA DE000CS8AZ46 CS AG LDN 15/22 FLR 0.000 %

FGMZ XFRA LU0441433728 DWS I.-EO CORP.BDS LD 1.140 EUR

FGM0 XFRA LU0254491003 DWS I.-EO BDS(PREMIUM) LD 1.810 EUR

HVJY XFRA LU0237015291 DWS I.-NEW RESOURCES LD 0.530 EUR

HVJ5 XFRA LU0236146857 DWS I.-EUR. SMALL CAP LD 0.920 EUR

FKN5 XFRA LU0225880524 DWS REND.OPT.FOUR SE.INH. 0.370 EUR

DWSN XFRA LU0210302013 DWS. I.-GLOB.EM EQTS. LD 0.870 EUR

FGMK XFRA LU0145656475 DWS I.-ESG EO BDS SH. LD 1.480 EUR

FGMG XFRA LU0145652300 DWS I.-EURO-GOV BONDS LD 3.820 EUR

DWSA XFRA LU0145648456 DWS INV.-TOP ASIA LD 1.270 EUR

DWS1 XFRA LU0145647052 DWS I.-TOP EUROLAND LD 1.270 EUR

DWS6 XFRA LU0145634662 DWS INV.-TOP EUROPE LD 0.790 EUR

DI4X XFRA LU0069679222 DWS RENDITE OPTIMA INH. 0.270 EUR

DI44 XFRA LU0041580167 DWS USD FL.RATE NO. USDLD 2.451 EUR

DI4G XFRA LU0003549028 DWS EURORENTA 1.310 EUR

DWW9 XFRA DE0009773010 DWS EMERGI.MARK. TYP O ND 0.380 EUR

DWWU XFRA DE0008490145 DWS ZUER.INV.AKT.SCHW. 1.870 EUR

GIU1 XFRA DE0008481144 AMPEGA RESERVE RENTENF.PA 0.250 EUR

GIU2 XFRA DE0008481086 AMPEGA GLOBAL RENTENFONDS 0.200 EUR

GIUG XFRA DE0008481078 AMPEGA UNTERNEHM.ANL.FDS 0.200 EUR

GIU9 XFRA DE0008481052 AMPEGA RENDITE RENTENFDS 0.250 EUR

DWWS XFRA DE0008474297 BASLER-INTERNATIONAL DWS 1.260 EUR

WXI5 XFRA DE0008474248 BARMENIA RENDITEFDS DWS 0.710 EUR

DZ7C XFRA DE0008474065 BASLER-RENTENFONDS DWS 0.450 EUR

HJUK XFRA DE0008474057 BASLER-AKTIENFONDS DWS 0.340 EUR

FP7G XFRA LU0363470070 DWS I.-GL.AGRIBUSINESS LD 0.470 EUR

AH9 XFRA US00165C1045 AMC ENTERTAINMENT HLDGS A 0.177 EUR

FP7I XFRA LU0329762636 DWS I.-GL.AGRIBUS.LSLDDS 0.500 EUR

FP7F XFRA LU0363465583 DWS I.-AFRICA LD 0.730 EUR

AHK XFRA US0285911055 AMER. NATL INS.-TEXAS-DL1 0.726 EUR