FRANKFURT (Dow Jones)--Der Modekonzern Hugo Boss strebt nach einem guten Jahr weiteres Wachstum an. Der Umsatz soll 2019 währungsbereinigt im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen, wobei das Wachstum vor allem in Asien überproportional ausfallen soll, wie der Konzern mitteilte. Für den eigenen Einzelhandel rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzplus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Das eigene Onlinegeschäft sollte auch im laufenden Jahr deutlich zweistellig zulegen.

Das EBIT will Hugo Boss 2019 im hohen einstelligen Prozentbereich und damit stärker als den Umsatz erhöhen. Dies soll dank eines erwarteten Anstiegs des Rohertrags möglich werden. Wachstum verspricht sich der Modekonzern von einer Intensivierung von Partnerschaften mit Onlinehändlern im Konzessionsmodell und der Beschleunigung betrieblicher Prozesse. Zudem soll das im November aufgelegte Effizienzprogramm erste Resultate liefern.

Im vergangenen Jahr war Hugo Boss auf währungsbereinigter Basis um 4 Prozent gewachsen. Dazu trug vor allem die dynamische Entwicklung des eigenen Einzelhandels, allen voran die des Onlinegeschäfts, bei. In Berichtswährung erreichte der Umsatz 2,796 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBITDA vor Sondereffekten erreichte mit 489 Millionen Euro etwa das Vorjahresniveau.

Positive Effekte aus dem höheren Umsatz und dem Kostenmanagement wurden von Investitionen in die Produktqualität und in die digitale Transformation des Geschäftsmodells wieder aufgefressen, so der Modekonzern. Die Ergebnisentwicklung wurde zudem von negativen Währungseffekten beeinflusst. Unter dem Strich steigerte das Unternehmen den Konzerngewinn um 2 Prozent auf 236 Millionen Euro. Die Dividende soll um 5 Cent auf 2,70 Euro je Aktie angehoben werden.

