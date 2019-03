The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA CVY XFRA CA1787181025 CITY VIEW GREEN HOLDINGS EQ01 EQU EUR N

CA CBQ2 XFRA CA26824W2076 EA EDUCATION GROUP INC. EQ01 EQU EUR N

CA RM11 XFRA US29266S3040 ENDOLOGIX DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA 0QQA XFRA BMG359472021 FLEX LNG LTD DL-,10 EQ01 EQU EUR N

CA APO1 XFRA CA83405W1068 SOFTLAB9 SOFTW.SOLUT. EQ01 EQU EUR N