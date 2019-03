flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Mittwoch ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Mittwoch mit einem leichten Kursverlust von 0,28 Prozent und schloss bei 11.587,63 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug einen Tag vor der EZB-Sitzung nochmals recht dünne 2,65 Mrd. Euro. Bis auf den Mailänder FTSE MIB und den Madrider IBEX35, die beide recht solide Zugewinne verbuchen konnten, liefen die restlichen europäischen umsatzstarken Indizes den ganzen Handelstag recht abwartend seitwärts. Der EuroStoxx50 beendete den Tag mit einem Minus von 0,08 Prozent bei 3.324,67 Zählern. Die OECD hat am Mittwoch eine Reihe von BIP-Prognosen nach unten revidiert. Deutschlands BIP soll in 2019 nur noch um 0,7 Prozent steigen und nicht mehr um 1,6 Prozent. Auch Italiens BIP-Prognose wurde von zuvor Plus 0,9 Prozent auf ein Minus von 0,2 Prozent deutlich gesenkt. Insgesamt sieht es auch für die Eurozone mit einer erwarteten Zuwachsrate von 0,8 Prozent in 2019 nicht mehr ganz so rosig wie mit den zuvor prognostizierten 1,8 Prozent aus. Die USA hingegen kommen mit einer minimalen Absenkung von 2,7 Prozent auf nunmehr 2,6 Prozent BIP-Wachstum in 2019 recht glimpflich davon. Gerade die US-Wirtschaft steht diese Woche am Freitag mit den US-Arbeitsmarktdaten wieder einmal im Fokus der Markteilnehmer. Man wird gespannt auf die Arbeitsmarkdaten für den Februar warten. Der am Mittwoch publizierte ADP-Arbeitsmarktbericht könnte bereits als Indikator dienen. Die US-Wirtschaft schaffte im Februar 183.000 Stellen ex-Agrar. Dies war gegenüber den 190.000 erwarteten Stellen eine leichte Enttäuschung. Die US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und der marktbreite S&P500 wiesen nach der Schlussglocke an der Wall Street durchweg Kursverluste auf. Der S&P500 rutschte um 0,65 Prozent auf 2.771,49 Punkte am stärksten.

Am Donnerstag stehen um 11:00 Uhr mit der Beschäftigung und dem BIP im vierten Quartal 2018 zunächst volkswirtschaftliche Daten für die Eurozone auf der Agenda der Händler. Um 13:30 Uhr werden die Challenger-Stellenstreichungen für den Februar ausgewiesen. Das Highlight des Handelstages wird um 13:45 Uhr der EZB-Zinsentscheid sein und mit besonderem Interesse sollte die EZB-Pressekonferenz ab 14:30 Uhr verfolgt werden. Aus den USA werden ebenfalls um 14:30 Uhr mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, dem Arbeitskostenindex und der Produktivität im vierten Quartal 2018 Daten erwartet. Später am Abend um 21:00 Uhr stehen noch die US-Verbraucherkredite für den Januar zur Veröffentlichung an. Von der Unternehmensseite berichten am Morgen die vier DAX-Konzerne Deutsche Post, Merck KGaA, Vonovia und Continental von ihren Jahreszahlen. Die US-Konzerne Costco Wholesale, Methode Electronics, Kroger, Korn Ferry und El Pollo Loco publizieren ihre aktuellen Quartalsergebnisse.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Morgen gemischte Vorzeichen auf. Während der japanische Nikkei225, der südkoreanische Kospi und der Hang Seng Index aus Hongkong Kursverluste zu verbuchen hatte, lagen die restlichen Märkte im grünen Bereich. Die US-Futures tendierten durchweg schwächer und die ersten DAX-Indikationen lagen bei 11.550 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Mittwoch mit einem Minus von 0,28 Prozent bei 11.587,63 Punkten. Im Vergleich zum Vortag haben sich die charttechnischen Voraussetzungen nicht verändert. Nach wie vor wären aufgrund des letzten Hochpunkts des 01. März 2019 bei 11.676,86 Punkten und dem jüngsten Verlaufstief des 05. März 2019 bei 11.551,45 Punkten, die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen heranzuziehen. Die Widerstände wären bei 11,599/11.647 und 11.677 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite bei 11.706/11.725/11.754 und 11.773 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen unverändert bei den Marken von 11.581 und 11.551 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 11.522/11.504/11.474 und 11.456 Punkten in Betracht.

