Wenn's mal wieder länger dauert: Die Anleger warten weiter auf Details zu einem möglichen Handelsvertrag zwischen China und den USA. Derweil bröckeln die Kurse an den internationalen Börsen ab. Sowohl an der Wall Street als auch heute in Asien endeten die Indizes mit Verlusten. Der DAX wird vor diesem Hintergrund mit leichten Abschlägen zum Handelsauftakt erwartet. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...