Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen,

feiert den Erfolg von Singapur-Partner Oneberry Technologies Pte. Ltd. (Oneberry): Das Unternehmen erreichte den 19. Platz in der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Singapur und den 1. Platz in der Unterkategorie "Sicherheitsautomation". Die Erhebung ist eine gemeinsame Initiative von The Straits Times und Statista und zeichnet stabiles Umsatzwachstum über drei Jahre von 2014 bis 2017 aus.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Oneberry Technologies ist ein erfolgreicher, mehrfach ausgezeichneter Anbieter innovativer Sicherheits- und Überwachungstechnologien und exklusiver Singapur-Partner von SFC Energy seit 2010. Das Unternehmen ist ein Marktführer für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...