Die Donges Gruppe, eine auf Stahlbau und hochwertige Dach- und Fassadenlösungen spezialisierte Plattformbeteiligung der Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650), expandiert im Bereich Flachdach-Dachsysteme. Die Mutares-Beteiligung hat einen Kaufvertrag über den Erwerb der FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG, mit Sitz in Mannheim, unterzeichnet. Die Übernahme markiert den dritten strategischen Zukauf für die in Darmstadt ansässige Donges Gruppe. Das Closing der Transaktion wird bis Ende März erwartet. Für Mutares ist dies bereits die zweite Akquisition im laufenden Geschäftsjahr.

Die FDT ist ein traditionsreiches Unternehmen mit fast 150-jähriger Geschichte und Standorten in Mannheim und Hemsbach. Mit den am Markt bekannten Produkten "Rhepanol" und "Rhenofol" ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...