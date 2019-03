Wienerberger wird die Position als Weltmeister in der Ziegelherstellung voraussichtlich mit Rekordzahlen erreichen. Im europäischen Wohnungsbau läfut es weiterhin rund - sowohl in Ost- wie Westeueropa. Ziegel sind kein Hightech-Thema aber eine solide Investition und auch Wienerberger musste in den vergangenen drei Tagen eine technische Korrektur bis 20 Euro hinnehmen und vielleicht gelingt ein Abstauberlimit um 18/18,50 Euro.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info