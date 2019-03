FRANKFURT (Dow Jones)--General Electric (GE) prüft nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters den Verkauf seiner 50-prozentigen Beteiligung an einem Erneuerbare-Energien-Joint-Venture mit dem italienischen Versorger Enel. Verschiedene mit der Sache vertraute Personen sagten Reuters, die vor zwei Jahren gegründete EGPNA Renewable Energy Partners könnte exklusive Schulden mehr als 1 Milliarde Dollar wert sein.

Der Mischkonzern GE stand per Ende Dezember vor einem Schuldenberg im Volumen von 121 Milliarden Dollar. CEO Lawrence Culp will die Verbindlichkeiten deutlich senken. Aufträge zum Verkauf von EGPNA habe GE bereits an Investmentbanken vergeben. Eine Sprecherin von GE Energy Financial Services wollte sich laut Reuters zu den Informationen nicht äußern.

March 07, 2019

