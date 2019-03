Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating hat am 27.02.2019 das Emissionsrating für die Schuldverschreibungen (ISIN XS1739950910/ WKN A2HMME) der Allgemeine Gesellschaft für Verbriefungen S.A. auf BBB+/stabil festgesetzt, so die Creditreform Rating AG.Der zugrunde liegende STRATOS Immobilienanleihefonds II weise in den letzten Jahren eine deutlich positive Performance auf. Installierte Credit Enhancements auf Ebene der Schuldverschreibungen würden dazu dienen, Verluste zu absorbieren. Das Rating sei mit verschiedenen Hinweisen versehen. (News vom 01.03.2019) (07.03.2019/alc/n/a) ...

