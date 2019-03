Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bonds der belgisch-französischen Abwicklungsanstalt Dexia Credit Locale (DCL, Bloombergticker: DEXGRP; (-/Baa3/BBB)) sind bislang durch Belgien und Frankreich bis einschließlich 31.12.2021 staatlich garantiert, so Thomas Scholz, CIIA von der Nord LB.Diese Garantie solle nach einem Antrag der Garantiegeber verlängert werden und sei nun Gegenstand von Diskussionen mit der EU-Kommission. Sollte der Antrag durch die Kommission akzeptiert werden, müsse die neue Garantie in nationales Recht umgewandelt und eine neue Vereinbarung zwischen der DCL und den Garantiegebern getroffen werden. DCL werde analog zu der bisherigen Garantie eine Gebühr an die Garantiegeber zahlen müssen, die den Gewinnen aus der Liquidation entsprechen dürfte. DCL habe noch EUR 47,648 Mrd. an Bonds mit der kurzen durchschnittlichen Restlaufzeit von 3,13 Jahren ausstehen. Aufgrund der expliziten Garantie der EU-Mitgliedsstaaten Frankreich und Belgien sei DCL als Level1 in der LCR zu klassifizieren, das Risikogewicht betrage 0% für die von der Garantie abgedeckten Anleihen (Emissions-Stichtag 24.01.2013). (Ausgabe vom 06.03.2019) (07.03.2019/alc/a/a) ...

