Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 67 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. 2019 dürfte für den Dialyseanbieter ein Investitionsjahr werden, erst 2020 sei wieder mit einer beschleunigten Geschäftsdynamik zu rechnen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2020 und 2021./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 16:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-03-07/09:11

ISIN: DE0005785802