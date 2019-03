Ein mögliches Handelsabkommen zwischen den USA und China und ein möglicher Brexit-Deal in letzter Minute schmälern derzeit die Nachfrage nach Gold als sicherer Hafen.



Warum dem Edelmetall dennoch goldene Zeiten bevorstehen, erfahren Sie in der aktuellen ideasTV-Ausgabe von Eugen Weinberg, Rohstoffexperte der Commerzbank. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.