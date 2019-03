Der deutsche Leitindex ist in dieser Woche auf Richtungssuche. Mal beendet er den Handelstag über der Marke von 11.600 Punkten, mal darunter. Gestern war wieder einmal ein Rücksetzer an der Reihe. Der DAX schloss bei 11.588 Punkten.



Marktidee: AUD/USD Der Austral-Dollar befindet sich gegenüber dem US-Dollar seit dem Jahr 2011 in einem Abwärtstrend. Damals hatte er noch ein Rekordhoch markiert. Anfang dieses Jahres erreichte der Kurs ein Zehn-Jahres-Tief. Aktuell hat sich die Abwärtsdynamik verlangsamt. Im Fokus steht eine wichtige Unterstützungzone.