Nach den ernüchternden Aussagen zum Cash Flow von Konzernchef Larry Culp hat die Aktie von General Electric innerhalb von zwei Handelstagen rund 14 Prozent an Wert verloren. Erinnerungen an den fatalen Absturz der vergangenen Jahre werden wach. Doch GE ist inzwischen gefestigter, ein neuer Teilverkauf könnte wieder viel Geld in die Kassen spülen.

Den vollständigen Artikel lesen ...