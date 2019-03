An der Börse treten oft die Kleinen gegen die Großen an - in einer riesigen massenpsychologischen Arena. Die Anleger versuchen verzweifelt, ständig die Hochs und Tiefs in einem Markt zu erwischen, ein nahezu aussichtsloser Kampf. Um aus diesem Kampf vielleicht doch als Sieger vom Platz zu gehen, lohnt sich ein genauer Blick auf Kursverläufe und die dahinterstehenden Volumina.

Den vollständigen Artikel lesen ...