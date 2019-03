Der chinesische Elektroautobauer Nio hat seine Zahlen für das vierte Quartal bekannt gegeben. Diese kamen an der Börse nicht gut an. Die Aktie büßte im Verlauf in der Spitze 22 Prozent ein. Im Anschluss kehrten die Käufer wieder zurück und sammelten ein. Anleger sollten sich von den aktuellen Quartalszahlen nicht aus der Ruhe bringen lassen.

