Kurz vor der Eröffnungsglocke in Übersee notierte der DAX gestern noch in Reichweite des amtierenden 2019er-Tops (Tageshoch bei 11.653 Zählern), doch im weiteren Verlauf sackte der deutsche Leitindex mehr und mehr in sich zusammen. Am Ende fielen die Kurse sogar unter die 11.600er-Schwelle zurück. Das bedeutet:

