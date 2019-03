Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts010/07.03.2019/09:00) - Der europäische IT-Sicherheitshersteller ESET verstärkt die Unternehmenskommunikation für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Christian Lueg hat am 1. März 2019 seine neu geschaffene Stelle als PR Manager angetreten. Hier soll er insbesondere die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die B2C- und Security-Kommunikation weiter vorantreiben. In seiner Position berichtet er an Thorsten Urbanski, Head of Communication and Public Relations DACH bei ESET. Christian Lueg verfügt über eine langjährige Erfahrung auf Verlags- und Unternehmensseite. Über fünf Jahre war Lueg zuvor bei der G DATA Software AG in der Abteilung Corporate Communications tätig. Davor arbeitete er im IT-Fachverlag der Data Becker GmbH & Co. KG als Redakteur. "IT-Sicherheit gewinnt in einer digitalisierten Gesellschaft zunehmend an Bedeutung. In der Branche genießt ESET einen herausragenden Ruf und hat sich insbesondere in der DACH-Region in den letzten Jahren eine führende Marktposition erarbeitet", so Christian Lueg. "Ich freue mich, ab sofort Teil des Teams zu sein und die Erfolgsstory von ESET mitgestalten zu dürfen." In seiner neu geschaffenen Position möchte Lueg die Sichtbarkeit und Bekanntheit von ESET bei Privatanwendern weiter verstärken und das Thema IT-Sicherheit noch prägnanter in den öffentlichen Fokus rücken. Breiter aufgestellt "Mit Christian Lueg haben wir einen erfahrenen Kommunikationsspezialisten gewonnen, der über ein fundiertes IT-Security-Know-how und zugleich über langjährige PR-Erfahrung verfügt. Gemeinsam wollen wir den Ausbau unserer B2C-Kommunikation weiter vorantreiben", freut sich Thorsten Urbanski, ESET Head of Communication und Public Relations DACH. Das ESET-DACH-Kommunikationsteam umfasst aktuell fünf Mitarbeiter und wird sich dank der Verstärkung zukünftig thematisch noch breiter aufstellen. Den Bereich B2B- und Channel-Kommunikation verantwortet der langjährige ESET-PR-Manager Michael Klatte. Christian Lueg wird als PR Manager schwerpunktmäßig den Bereich B2C- und Non-IT-Medien betreuen. (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Michael Klatte Tel.: +49 3641 3114 257 E-Mail: michael.klatte@eset.de Website: www.eset.com/de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190307010

