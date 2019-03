Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Axel Springer nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 66,60 Euro belassen. Die Kennziffern und der Ausblick auf 2019 seien weitgehend "in line" ausgefallen, schrieb Analystin Katherine Tait in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Aktie sei im europäischen Branchenvergleich unterbewertet./edh/zb

