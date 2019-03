Aschheim (München) (ots) -



- In-App-Zahlungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von Wirecard, die eine vollständig digitale Financial-Commerce-Plattform vorsieht - Der weltweite Umsatz mit mobilen Apps soll bis 2020 auf 189 Milliarden US-Dollar steigen - Neue Software Development Kits vereinfachen die Bereitstellung von In-App-Zahlungsoptionen



Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, stellt erweiterte Software Development Kits (SDKs) für mobile In-App-Zahlungen bereit und kommt damit der Verwirklichung seiner Vision einer vollständig digitalen Financial-Commerce-Plattform einen weiteren Schritt näher. Die neuen Mobile Payment SDK Libraries für iOS und Android wurden entwickelt, um Händlern die Integration von In-App-Zahlungsoptionen zu erleichtern und deren PCI-Konformität sicherzustellen.



Der weltweite Umsatz mit mobilen Apps soll von 88 Milliarden Dollar im Jahr 2016 auf 189 Milliarden Dollar im Jahr 2020 steigen. Dabei ist das Einkaufen die am schnellsten wachsende Mobile-App-Kategorie basierend auf der durchschnittlichen Nutzungsdauer der Verbraucher. Händler können von diesen Trends profitieren und das Omnichannel-Kundenerlebnis verbessern, indem sie dank Wirecard In-App-Zahlungsmöglichkeiten anbieten. Wirecard betrachtet den mobilen In-App-Zahlungsverkehr als eine seiner wesentlichen Wachstumssäulen, da derzeit nur 1-2% aller Transaktionen weltweit vollständig digital sind.



"Laut Wirecards eigenen Forschungsergebnissen würden es rund 40% der Verbraucher vorziehen, über ihre mobilen Geräte einzukaufen. Aus diesem Grund sind In-App-Zahlungen ein wesentlicher Bestandteil unserer Zukunftsvision. Das Anbieten derartiger Optionen wird für Händler schnell zu einer Notwendigkeit. In Zukunft wird der größte Teil des Finanzalltags der Verbraucher digital sein - im öffentlichen Verkehr, zu Hause, im Urlaub, im Geschäft - und alle Prozesse werden auf mobilen Geräten abgewickelt werden. Wir helfen unseren Kunden, schneller davon zu profitieren, indem wir eine einfache und flexible Integration neuer mobiler Zahlungsoptionen ermöglichen. Das hilft ihnen wiederum, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und ihr Geschäft auszubauen", sagt Sreelekha Sankar, EVP Payment & Risk bei Wirecard.



In-App-Zahlungen bieten ein erhebliches Umsatzpotenzial für Händler. Die erweiterten SDKs reduzieren den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Integration von In-App-Zahlungen in ihre mobilen Apps erheblich. Durch die Unterstützung zahlreicher gängiger Zahlungsmethoden bietet Wirecard Händlern volle Flexibilität und Skalierbarkeit, da verschiedene Zahlungsmethoden als einzelne Module integriert werden können. Sogenannte "Card-not-present"-Händler, die die Verarbeitung und Speicherung der Kreditkarteninhaberdaten vollständig ausgelagert haben, können durch eine Zusammenarbeit mit Wirecard ihre PCI-Konformität sicherstellen.



Über Wirecard:



Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.



OTS: Wirecard AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/15202 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_15202.rss2 ISIN: DE0007472060



Wirecard-Medienkontakt: Wirecard AG Jana Tilz Tel.: +49 (0) 89 4424 1363 E-Mail: jana.tilz@wirecard.com