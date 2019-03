Nach einem Kursrücksetzer in den vergangenen Wochen haben die Aktien von Vonovia am Donnerstag wieder Fahrt aufgenommen. Sie lagen nach Geschäftszahlen mit einem Aufschlag von 1,6 Prozent auf 43,38 Euro an der Spitze des Dax .

Karsten Oblinger von der DZ Bank sprach in einer ersten Einschätzung von einem "soliden Geschäftsbericht 2018". Die Ergebnisse der Immobiliengesellschaft lägen am oberen Rand der vom Unternehmen ausgegebenen Prognosen. Der Experte sah sich in seiner Kaufempfehlung für die Papiere bestätigt./bek/mis

ISIN DE000A1ML7J1

AXC0117 2019-03-07/09:44