Bernstein Research hat die Aktie der Deutschen Post nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe im vierten Quartal die durchschnittlichen Schätzungen der Analysten zu den wichtigsten Umsatz- und Ergebniskennziffern übertroffen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings dürfte ab 2019 der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) unter Druck geraten. Die Erneuerungspläne für die Express-Flotte seien ein Grund. Und nach der Enttäuschung wegen des noch unveränderten Briefportos seien für die Gewinnziele 2020 nun besonders die Paketpreise wichtig./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 07:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2019 / 07:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-03-07/09:50

ISIN: DE0005552004