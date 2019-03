Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Haar (pta011/07.03.2019/09:30) - 07.03.2019 - Wie im NJ 10/18 dargestellt, sind es die Aktionäre des Düsseldorfer Verpackungsspezialisten für die Pharma- und Kosmetikbranche gewohnt, mit heftigen Kursschwankungen zu leben, die sich nicht zuletzt mit einer überwiegend hohen Bewertung erklären lassen. Schon geringe Abweichungen von den Analystenerwartungen werden belohnt oder bestraft.



Umso mehr ist zwar die eigene Meinung gefragt, doch mangels ausreichender Kapitalkraft müssen Privatanleger die von der Uneinigkeit der professionellen Wahrsager ausgelöste Volatilität in ihre Überlegungen einbeziehen, wobei die Bewertung des Geschäftsjahres 2017/18 positiv ausfiel. Nach einem starken vierten Quartal ist der Umsatz um 4.3 (organisch +3.4 nach -1.8) % auf Euro 1.41 (1.35) Mrd. gestiegen; bedingt durch negative Währungseinflüsse verblieben davon mit +1.4 % lediglich Euro 1.37 Mrd. In Amerika hat sich das Geschäft mit Injektionsfläschchen, Ampullen und Karpulen deutlich erholt. Auch das Behälterglasgeschäft hat sich gut entwickelt, insbesondere Kosmetikglasprodukte waren gefragt. Nach dem Verlust eines Auftrags für einen Inhalator in Europa, verzeichneten die medizinischen Kunststoffprodukte nur ein geringes Wachstum. In der folgenden Neuorganisation wird das betroffene kleine Werk in der Schweiz geschlossen. Das adjusted EBITDA schwächte sich um 3.9 % auf Euro 298.6 (310.8) Mio. ab und entsprach einer Marge von 21.8 (23.1) %. Währungsbereinigt standen jedoch Euro 308 (310.8) Mio. zu Buche. Das kräftig auf Euro 131.1 (103.1) Mio. verbesserte Konzernergebnis belief sich bereinigt nach Anteilen Dritter auf Euro 178 (127.5) Mio. bzw. Euro 5.67 (4.06), unbereinigt auf Euro 4.11 (3.21) je Aktie.



Zwar flog die Aktie vor dem Jahresende offenbar aus einigen Depots, doch seit Januar kehren Anleger vermehrt zurück, obwohl die Gründe, die für höhere Kurse sprechen, bereits im Herbst vorigen Jahres bekannt waren. Doch die Stimmung sprach offenbar dagegen. Nunmehr werden die personelle Neuordnung im Vorstand, der gelungene Zukauf in der Schweiz mit dem Aufbau der Sparte Advanced Technologies, die gute Position in Nordamerika und die unverändert vorhandenen Megatrends im Gesundheitswesen als positiv eingeschätzt. Nach Überwindung der 200-Tage-Linie erscheinen Kurse in der seit drei Jahren mehrfach erreichten Spanne von Euro 75 bis 80 fundamental gerechtfertigt.



Der ausführliche Bericht über die Gerresheimer AG mit dem Vorstandsinterview wird in der März-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de. Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.



Über das Nebenwerte-Journal Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.



