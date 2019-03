Am 22. Februar 2019 sind es 52 Jahre, seit Warren Buffett den Einstieg in das Versicherungsgeschäft wagte. Seinerzeit schloss Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) eine Vereinbarung über den Erwerb der National Indemnity Company und eines weiteren kleineren Versicherers für 8,6 Millionen US-Dollar ab. National Indemnity ist 52 Jahre später immer noch ein Teil von Berkshire Hathaway, den Warren Buffett sehr schätzt. So erklärte er im Jahr 2004 den Aktionären, dass "Berkshire heute Glück hätte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...