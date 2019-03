Der Online-Riese Amazon setzt in den USA vermehrt auf eigene Ladengeschäfte. Die Amazon Pop-Up Stores in Einkaufszentren werden dafür geschlossen. Neben den Amazon 4-star Stores, sollen weitere Lebensmittelgeschäfte, Buchländen und kassenlose Go-Läden von Amazon eröffnen. Amazon will in den USA sein Geschäft mit Buch- und Warenfilialen deutlich ausbauen. Im Gegenzug ...

