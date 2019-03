Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die vom privaten Dienstleitungsunternehmen ADP erhobenen Beschäftigungszahlen im Privatsektor wiesen für den Februar einen soliden Stellenaufbau von 183.000 in den USA aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der positive Eindruck sei durch die Aufwärtsrevision des Vormonatswerts von 213.000 auf 300.000 unterstützt worden. Der solide Arbeitsmarkt in Kombination mit den Steuersenkungen der US-Regierung hätten im vergangenen Jahr die US-Importe angetrieben, sodass das Defizit in der US-Handelsbilanz 2018 auf 621 Mrd. USD und damit auf den höchsten Stand seit zehn Jahren angezogen sei. ...

