Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk streicht nach einem Gewinneinbruch kräftig seine Dividende zusammen. Das Unternehmen werde je Vorzugsaktie 0,19 Euro (2017: 0,46) Euro und je Stammaktie 0,13 Euro (2017: 0,40) an die Aktionäre ausschütten, teilte das im SDAX notierte Unternehmen bei der Vorlage der endgültigen Jahreszahlen am Donnerstag in Lübeck mit. Unter dem Strich blieb 2018 ein Gewinn von 34,9 Millionen Euro. Das war ein Rückgang von mehr als 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Erste Zahlen und Tendenzen hatte Dräger bereits Mitte Januar veröffentlicht.

