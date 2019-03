BERLIN (Dow Jones)--Sebastian Dullien wird neuer Chef des gewerkschaftsnahen Wirtschaftsforschungsinstituts IMK. Der Berliner Volkswirtschaftsprofessor werde zum 1. April neuer wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, teilte das IMK mit. Der 43-Jährige folgt auf Gustav Horn, der das Institut seit seiner Gründung 2005 geleitet hat und in diesem Jahr sein 65. Lebensjahr vollendet.

Der neue IMK-Direktor verfüge über vielfältige wissenschaftliche Erfahrung im In- und Ausland, betonte das IMK. Dullien, der in Essen aufwuchs, studierte laut den Angaben Volkswirtschaftslehre an der Ruhr-Universität Bochum, der Freien Universität Berlin und an der Universität Paris-Dauphine und ist derzeit Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Parallel zu seiner wissenschaftlichen Tätigkeit arbeitete er als Journalist und war von 2000 und 2007 Redakteur bei der Financial Times Deutschland.

Dullien sei "ein hervorragender junger Wissenschaftler, und er verfügt bereits jetzt in der Politikberatung über eine hohe Reputation", betonte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, der Vorstandschef der Hans-Böckler-Stiftung ist. Dullien erklärte laut einer Mitteilung, er freue sich darauf, "die Rolle des Instituts in der Politikberatung und der öffentlichen Debatte" weiter auszubauen. Er wolle mit dem Institut in allen wichtigen wirtschaftspolitischen Debatten mit makroökonomischem Bezug präsent sein.

March 07, 2019

