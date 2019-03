flatex Morning-news DAX update: Die Börsen in Asien-Pazifik wiesen mehrheitlich ...

Die Börsen in Asien-Pazifik wiesen mehrheitlich negative Vorzeichen auf. Der japanische Nikkei225 schloss mit einem Minus von 0,65 Prozent bei 21.456,01 Punkten. Bis auf die festlandchinesischen Indizes aus Shanghai und Shenzen und dem australischen ASX200 rutschten die restlichen Leitindizes in den roten Bereich. Die US-Futures notieren seit der asiatischen Handelszeit durchweg mit Kursverlusten. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit einer Abwärtskurslücke bei 11.46,42 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Mittwoch mit einem Minus von 0,28 Prozent bei 11.587,63 Punkten. Im Vergleich zum Vortag haben sich die charttechnischen Voraussetzungen nicht verändert. Nach wie vor wären aufgrund des letzten Hochpunkts des 01. März 2019 bei 11.676,86 Punkten und dem jüngsten Verlaufstief des 05. März 2019 bei 11.551,45 Punkten, die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen heranzuziehen. Die Widerstände wären bei 11.551/11.581/11.599/11.647 und 11.677 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite bei 11.706/11.725/11.754 und 11.773 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.522/11.504/11.474 und 11.456 Punkten in Betracht.

