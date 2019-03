Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Palma (pts014/07.03.2019/10:10) - Den Traum vom Warenhandel gibt es nicht erst seit der Neuzeit, aber keine Frage: Vieles wurde einfacher. Der E-Commerce hat sich in der Vergangenheit rasant entwickelt und wird dies auch in Zukunft tun. Multichannel-Handel wird die Zukunft prägen. Gemeint ist der der simultane Handel auf verschiedenen Online-Absatzwegen und Marktplätzen. Insbesondere Unternehmensgründer verfügen oftmals nicht über genügend Mittel, um die notwendige Nachfrage zu befriedigen. Ein breites Warensortiment gilt als fast unumgänglich, selbst in der Nische. Doch jeglicher Wareneinkauf geht auch mit einem Absatzrisiko einher. Was tun, wenn sich der einstige Trendsetter doch nicht verkauft? Der Streckenversand bietet hier eine spannende Alternative. Das unter dem Begriff "Dropshipping" etablierte Geschäftsmodell ermöglicht einen Warenhandel ohne vorherigen Wareneinkauf. Ein Unternehmen, welches sich auf dieses Geschäftsmodell spezialisiert hat, ist EXPERTISEROCKS SL aus Spanien. Geschäftsführerin Jasmin Hoffmann fasst die neueste Entwicklung im Portfolio wie folgt zusammen: "Elite-Dropshipping 3.0 ermöglicht unseren Kunden, einen Weg aus dem alltäglichen Hamsterrad. Endlich kannst jeder sein eigener Chef werden. Damit nicht die 'Katze im Sack' gekauft werden muss, erwirtschaften all unsere Shops bereits Umsätze und Gewinne. Somit hat jeder, selbst Quereinsteiger, die Möglichkeit, ein garantiert profitables Projekt zu übernehmen!" Das Ziel war und ist es, den Multichannel-Handel komfortabel, sicher und effizient zu gestalten. Dies wird möglich durch zahlreiche Anbindungen und Eigenentwicklungen. Das Geschäftsmodell Dropshipping kann von jedem Ort dieser Erde betrieben werden. Der vertriebliche Fokus liegt auf Europa, wenn auch Zugänge zu bis zu 45 Ländern und über 2.000 Absatzkanäle möglich sind. Die schlüsselfertigen Webshops auf Dropshipping-Basis ermöglichen einem jedermann sofortiges Geld im Internet zu verdienen. Das ganze ist klar nachvollziehbar, steckt in jedem Projekt mitunter jahrelange Arbeit und Hingabe. Die neue Webseite von EXPERTISEROCKS erinnert an ein Immobilienunternehmen. Auch dort werden Exposes bereitgestellt, jedoch nicht von Häusern oder Wohnungen, sondern von Webshops. Das aktuelle Umsatzvolumen aller Elite-Exposes beträgt 30.779.332,21 Euro. Der - Gewinn (vor Steuern) pro Monat beträgt über alle Projekte hinweg 7.211,55 Euro. Der - Zeitaufwand pro Woche beträgt 16,9 Stunden. Interessierte finden unter http://elite-dropshipping.rocks alle aktuellen Shops sowie weiterführende Informationen. (Ende) Aussender: EXPERTISEROCKS SL Ansprechpartner: Jasmin Hoffmann Tel.: +49 30 520048928 E-Mail: jasmin@expertise.rocks Website: elite-dropshipping.rocks Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190307014

