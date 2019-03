++ US-Handelsdaten und OECD-Prognosen beunruhigend ++ Goldpreis versucht sich nach starkem Rückgang zu stabilisieren ++ EURUSD vor EZB-Treffen nahe 1,13er-Marke ++ DE30 weitet Abstand von Jahreshochs aus ++ An der Wall Street waren am Mittwoch Kursrückgänge zu beobachten, wobei der marktbreite S&P 500 den dritten Tag in Folge fiel und sich mit einem Verlust von -0,65% von den Jahreshochs sowie der vorerst unüberwindbaren Widerstandszone bei 2.820 Punkten entfernte. Die US-Handelsdaten kommen aufgrund der Stilllegung der US-Regierung etwas spät, verdienen angesichts des fortlaufenden Handelsstreits zwischen den USA und China dennoch Aufmerksamkeit. Bei der "America First"-Politik von US-Präsident Donald Trump nahm das große Handelsbilanzdefizit, insbesondere gegenüber China, eine zentrale Rolle ein und interessanterweise erreichte dieses 2018 mit 621 Mrd. USD ein 10-Jahreshoch. ...

