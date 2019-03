Teil 1/2: Der Dax startet deutlich tiefer in den Donnerstag und orientiert sich in Richtung 11.500 Punkte. Grund sind Konjunktursorgen auch in den USA. EZB berichtet am Nachmittag über die Geldpolitik in der Eurozone. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Gewinnsprung und Probleme: Gemischtes Bild bei Merck Nach Gewinneinbruch: Deutsche Post wieder auf Kurs Höhere Mieten: Vonovia steigert Gewinn deutlich Trotz Gewinnwarnungen: Conti zahlt mehr Dividende Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß