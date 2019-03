Unterföhring (ots) - Die vierte Folge von "Das große Promibacken", moderiert von Enie van de Meiklokjes, erzielte am Mittwochabend in SAT.1 sehr gute 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und erreichte damit den Staffelbestwert.



Vor einer Woche noch zum "Bäcker der Woche" gekürt, konnte Gil Ofarim diesmal nicht mit seinen prominenten Back-Konkurrenten mithalten. Für den Sänger ist das Wettbacken vorbei. Damit stehen Evi Sachenbacher-Stehle, Jasmin Wagner, Ingolf Lück und Sami Slimani am Mittwoch, 13. März 2019 im Halbfinale und backen weiter um den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck.



"Das große Promibacken" - immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1.



