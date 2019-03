Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bremen (pts016/07.03.2019/10:30) - "Seit Anfang 2019 hat die Klassische Philharmonie NordWest mit der INTERHOMES AG, die bundesweit zu den großen, überregional tätigen Wohnbauträgern zählt, einen neuen Premiumpartner gefunden", freut sich Dirigent Ulrich Semrau über die noch junge Partnerschaft zwischen seinem Orchester und dem Bremer Bauträger. Mit Unterstützung der INTERHOMES AG verspricht sich die Klassische Philharmonie NordWest eine weitere Absicherung ihrer erfolgreichen musikalischen Arbeit sowie eine Ausweitung ihres Konzertgebiets. "Es ist immer wieder schön, wenn Kunst und Wirtschaft zusammenfinden, um gemeinsam das kulturelle Leben in der Region zu gestalten und zu stärken. Diese Kooperation ist ein absoluter Glücksfall für uns und gibt uns Mut für die Zukunft", so der Gründer des Orchesters weiter. "Wir freuen uns sehr auf diese besondere Partnerschaft", so Yasemin Vierkötter, Aufsichtsrätin der INTERHOMES AG. "Als Bauträger hatten wir bisher wenig Berührung mit klassischer Musik. Dass wir nun Sponsor dieses großartigen Orchesters sein dürfen und damit die Erschwinglichkeit von Musikgenuss mit ermöglichen, macht uns stolz. "'INTERHOMES goes classic' hat auch bei unseren Mitarbeitern viel Anklang gefunden", begeistert sich Yasemin Vierkötter weiter. Die Klassische Philharmonie NordWest, Kulturpreisträger 2011 des Landkreises Diepholz, hat sich seit ihrer Gründung 1996 zu einem anerkannten und wichtigen Klangkörper in der nordwestdeutschen Region entwickelt. Das Orchester setzt sich aus bis zu 50 Musikerinnen und Musikern aus zwölf verschiedenen Nationen zusammen und gibt etwa 35 Konzerte mit wechselnden Programmen im Jahr. Neben der Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Spitzensolisten ist die Förderung junger und jugendlicher Musikerinnen und Musiker ein essenzieller Grundgedanke in der Philosophie der Klassischen Philharmonie NordWest. "Wir sind sehr dankbar, dass die INTERHOMES AG, neben der Kreissparkasse Syke, der avacon AG und der Christian-Lühmann-Gruppe (classic-oil) aus Hoya, nun zu unseren Premiumpartnern gehört und mithilft, die weitere Entwicklung der Klassischen Philharmonie NordWest zu garantieren", ist aus dem Orchestermanagement zu hören. Weitere Informationen: http://www.interhomes.de (Ende) Aussender: INTERHOMES AG Ansprechpartner: Stefanie Wagner-Arndt Tel.: +49 421 8411 233 E-Mail: swagner-arndt@interhomes.de Website: www.interhomes.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190307016

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2019 04:30 ET (09:30 GMT)