München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Evonik Industries (ISIN DE000EVNK013/ WKN EVNK01) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Der Essener MDAX Konzern Evonik Industries AG habe den Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4 Prozent auf insgesamt EUR 15,02 Mrd. gesteigert. Während das EBITDA in 2018 verglichen mit dem Vorjahresergebnis von EUR 2,36 Mrd. auf insgesamt EUR 2,6 Mrd. gestiegen sei, habe die bereinigte EBITDA-Marge im letzten Jahr bei 17,3 Prozent resultiert. Die Dividende für das abgelaufene Jahr bleibe nach wie vor bei EUR 1,15 pro Aktie. Bereits seit Beginn des neuen Jahres steige der Börsenkurs klar, was auch dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm geschuldet sei. Evonik plane mit einem Ankauf eigener Aktien in Höhe von EUR 143,88 Mio. zwischen dem 7. März und 5. April, um das eigene Mitarbeiterprogramm auszubauen und zu bedienen. ...

