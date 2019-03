Schneekoppe GmbH: Kooperation mit ALDI DGAP-Ad-hoc: Schneekoppe GmbH / Schlagwort(e): Kooperation Schneekoppe GmbH: Kooperation mit ALDI 07.03.2019 / 11:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Schneekoppe GmbH: Kooperation mit ALDI Buchholz i.d. Nordheide, 7. März 2019. Die Schneekoppe GmbH hat heute mit den Unternehmensgruppen ALDI Nord und ALDI SÜD eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Im Rahmen der Kooperation sind ALDI Nord und ALDI SÜD berechtigt, Produkte unter "Schneekoppe"-Marken sowie Produkte aus dem Sortiment der Schneekoppe GmbH in Deutschland zu handeln. Die Schneekoppe GmbH gewährt hierzu ALDI Nord und ALDI SÜD eine Lizenz zur Nutzung der "Schneekoppe"-Marke. Unter Berücksichtigung der Lizenzeinnahmen aus der Kooperationsvereinbarung erwartet die Gesellschaft für den Zeitraum vom 1. November 2018 bis einschließlich 31. Oktober 2019 einen operativen Gewinn vor Steuern und Abschreibungen in der Größenordnung von EUR 0 bis EUR 200.000. Der operative Gewinn vor Steuern und Abschreibungen im genannten Zeitraum ist Bemessungsgrundlage für den Besserungsschein, der mit der von der Gesellschaft begebenen Anleihe (ISIN: DE000A1EWHX9) verbunden ist. * * * 07.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Schneekoppe GmbH Parkstraße 1 21244 Buchholz i.d. Nordheide Deutschland Telefon: +49 4181 968 28 0 E-Mail: info@schneekoppe.de Internet: www.schneekoppe.com ISIN: DE000A1EWHX9 WKN: A1EWHX Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 785059 07.03.2019 CET/CEST ISIN DE000A1EWHX9 AXC0155 2019-03-07/11:25