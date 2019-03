GBC AG: GBC Research startet Coverage der SBF AG (Rating Kaufen, Kursziel 3,62 EUR) Technologie- und Marktfuhrer bei Deckensystemen fur Schienenfahrzeuge mit attraktiven Perspektiven DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Research Update/Studie GBC AG: GBC Research startet Coverage der SBF AG (Rating Kaufen, Kursziel 3,62 EUR) Technologie- und Marktfuhrer bei Deckensystemen fur Schienenfahrzeuge mit attraktiven Perspektiven 07.03.2019 / 11:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CORPORATE NEWS GBC Research startet Coverage der SBF AG (Rating Kaufen, Kursziel 3,62 EUR): Technologie- und Marktfuhrer bei Deckensystemen fur Schienenfahrzeuge mit attraktiven Perspektiven - Konsolidierungsphase erfolgreich abgeschlossen - Hohe Wachstumsdynamik zu erwarten - Deutliche Steigerung der Rentabilität durch Skaleneffekte Augsburg, 07. März 2019 - GBC Research hat mit der Research Coverage zur SBF AG begonnen. Die SBF AG mit ihrer Kernbeteiligung SBF Spezialleuchten GmbH agiert als Spezialist für Deckensysteme für Schienenfahrzeuge insbesondere im europäischen Bahntechniksektor. Nach der Konsolidierungsphase der vergangenen Jahre, hat sich die Gesellschaft eine gute Ausgangslage (starke Marktpositionierung, Technologieführerschaft im Bereich Deckensysteme, enge Kundenbeziehungen etc.) für eine Rückkehr auf den Wachstumspfad geschaffen. Die Bahntechnikindustrie (rail industry) gilt allgemein als nachhaltiger Wachstumsbereich. Laut einer Studie von SCI Verkehr beträgt das aktuelle Geschäftsvolumen im weltweiten Bahntechnikmarkt 183,0 Mrd. EUR. Die Studienexperten rechnen für dieses Segment mit einem zukünftigen durchschnittlichen Marktwachstum von 2,8% (CAGR) bis 2022. Die SBF AG hat einen profitablen Wachstumskurs eingeleitet und strebt einen weiteren Ausbau des Geschäftsmodells als Systemanbieter für die Bahntechnikindustrie an. Wesentliche Elemente der Wachstumsstrategie stellen hierbei der Ausbau des Leistungsangebots und die Erhöhung der Wertschöpfungstiefe sowie die Internationalisierung dar. Im Rahmen des angepeilten Wachstumskurses sollte die Gesellschaft insbesondere von den erwarteten verstärkten Investitionen in den weltweiten Bahntechniksektor profitieren können. Darüber hinaus sollte sich die geplante regionale Expansion in neue Bahntechnikmärkte positiv auf die zukünftige Geschäftsentwicklung auswirken. Daneben sollte die beabsichtigte Ausweitung der Wertschöpfungstiefe und die hierdurch entstehenden Auftragspotenziale das Geschäftsvolumen zusätzlich erhöhen. Darauf aufbauend erwarten wir ab dem Geschäftsjahr 2019 den Beginn einer profitablen Wachstumsphase. Konkret kalkulieren wir für die Geschäftsjahre 2019, 2020 sowie 2021 mit Umsatzerlösen in Höhe von 17,70 Mio. EUR, 19,50 Mio. EUR bzw. 22,40 Mio. EUR. Im Rahmen dieser erwarteten hohen Umsatzdynamik und einsetzenden Skaleneffekten, sollte ebenso das Nettoergebnis deutlich zulegen auf 1,43 Mio. EUR, 1,60 Mio. EUR und 2,13 Mio. EUR. Vor dem Hintergrund der starken Marktpositionierung, des eingeschlagenen Wachstumskurses sowie den erwarteten weltweit verstärkten Investitionen in den Bahntechniksektor, haben wir die SBF AG mithilfe unseres DCF-Modells bewertet und hierbei einen fairen Wert von 3,62 EUR je Aktie ermittelt. Auf Basis des aktuellen Kursniveaus sehen wir ein hohes Kurspotenzial und stufen die Aktie mit dem Rating Kaufen ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17627.pdf Anlass der Studie: Researchstudie (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,62 Euro Kursziel auf Sicht bis: 31.12.2019 Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 05.03.2019 (11:41 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 06.03.2019 (10:00 Uhr) Gultigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2019 07.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 785113 07.03.2019 ISIN + AXC0160 2019-03-07/11:47