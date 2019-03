marktEINBLICKE um 12: War es das mit der DAX-Erholungsrallye?

In den vergangenen Tagen unterbrach der DAX seine Erholungsrallye. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer zeigte sich jedoch zumindest stabil. Am Donnerstag ging es allerdings deutlich in die Verlustzone. Offenbar ist die Verunsicherung wieder da. Schließlich macht das Warten auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China einige Investoren nervöse.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,5% 11.526 MDAX -1,0% 24.445 TecDAX -1,0% 2.615 SDAX -1,4% 10.752 Euro Stoxx 50 -0,4% 3.311

Die Topwerte im DAX sind Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1), Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) und Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000). Der Immobilienkonzern überzeugte mit einer deutlichen Ergebnissteigerung für das Geschäftsjahr 2018 und einem ebenfalls deutlichen Dividendenanstieg.

