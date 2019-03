Die US-Bank JPMorgan hat LafargeHolcim nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Der Baustoffekonzern habe solide abgeschnitten, was den Markt angesichts ebenfalls ordentlicher Ergebnisse der Konkurrenz beruhigen dürfte, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nettoverschuldung sei deutlich geringer als erwartet ausgefallen, und der 2019 erwartete operative Ergebnisanstieg (Ebitda) auf vergleichbarer Basis entspreche der vorherigen Planung./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 07:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2019 / 07:26 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0012214059