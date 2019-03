FRANKFURT (Dow Jones)--der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat keine Einwände dagegen, dass der Ire Philip Lane Mitglied des EZB-Direktoriums wird. Lane, sei eine in Währungs- oder Bankfragen anerkannte und erfahrene Persönlichkeit im Sinne von Artikel 283 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, teilte der Rat mit. Lane ist derzeit Präsident der Central Bank of Ireland und als solcher Mitglied des EZB-Rats. Er wird Nachfolger von Peter Praet, der am 31. Mai nach acht Jahren aus dem ständigen EZB-Leitungsgremium ausscheidet. Zu Lane muss noch das Europäische Parlament eine Stellungnahme abgeben, ehe er vom Europäischen Rat ernannt werden kann.

