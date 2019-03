Frankfurt am Main (ots) - Wesentlicher Treiber der digitalen Entwicklung sind die Medien. Vor allem die neuen Angebote und Techniken aus dem TV-/Bewegtbild- und Radio-/Audiobereich mischen den Markt auf und bieten den Werbungtreibenden vielfältige Touchpoints, um in der Kundenansprache noch effektiver zu werden. Doch wie gelingt Marken auch in Zukunft eine relevante, wirkungsvolle und qualitativ hochwertige Ansprache der Konsumenten? Bei der AS&S Media Akademie präsentieren Experten aus Markt- und Werbeforschung sowie prominente Programm-Macher aktuelle Studien und Lösungsmodelle für die derzeit wichtigsten Fragen der Werbe- und Kommunikationsbranche. Die Veranstaltungsreihe richtet sich an Teilnehmer aus werbungtreibenden Unternehmen und Mediaagenturen. Das Konzept verspricht einen Gedankenaustausch in entspannter, kreativer Atmosphäre - in attraktiven Locations außerhalb des üblichen, eng getakteten Arbeits- und Büroumfeldes. Das Thema der Tour 2019: "Radio und Fernsehen im digitalen Medienkosmos. Relevanz, Wirkung, Qualität."



Im Rahmen der Veranstaltung wollen die Forschungsexperten die Teilnehmer durch aktuelle Studienergebnisse und Best Practice-Cases erfolgreicher Kampagnen dazu inspirieren, konkrete, praxisorientierte und nachvollziehbare Szenarien und Lösungsansätze zu entwickeln. "Gemeinsam werden wir uns im Rahmen der diesjährigen AS&S Media Akademie Tour der Herausforderung einer aktuellen Standortbestimmung von Radio und TV im immer komplexeren Medienkosmos stellen", erklärt AS&S-Forschungschef Jan Isenbart.



Die Themen im Überblick:



- Nutzungs-Check: Klassisch oder konvergent? Linear oder on demand? - Starker Screen: Wirkung von TV-Werbung - Neue Wege in Audio: Smartspeaker, Podcasts und Connected Car - Qualitäts-Effekte: Ein quantifizierbares Wirkungsplus im Radio und TV - Audio-Nutzung der Zukunft: Der Planet Audio 2025 - Sportliche Touchpoints: Sportschau & Liga-Live - Best Practice: Wie man Branchen rundum beforscht



Die Termine der AS&S Media Akademie Tour 2019:



7. Mai 2019: Düsseldorf, Design Office 9. Mai 2019: München, Out of office 23. Mai 2019: Hamburg, Sturmfreie Bude 28. Mai 2019: Frankfurt, Out of office



Die AS&S Media Akademie ist eine Veranstaltungsreihe der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH, die an verschiedenen Orten deutschlandweit durchgeführt wird. Diese und weitere Informationen gibt es online unter www.ard-werbung.de/media-akademie.



Die Veranstaltungen richten sich an ein eingeladenes Fachpublikum aus werbungtreibenden Unternehmen und Mediaagenturen. Für weitere Forschungsinteressierte ist eine Bewerbung für die Teilnahme an der AS&S Media Akademie über das Interessentenformular möglich unter www.ard-werbung.de/media-akademie-interesse/.



